Alerte Info: Décès de mon ami, de notre ami, le Rav Guershon Nduwa, président de l’association Fraternité Juive Noire.

Je viens d’apprendre une bien triste nouvelle : le décès de mon ami, de notre ami, le Rav Guershon Nduwa, président de l’association Fraternité Juive Noire.

La disparition de cet homme de foi et de cœur nous bouleverse profondément. Profondément croyant, animé par une spiritualité sincère, un amour inconditionnel pour son prochain et fervent soutien à Israël et à la terre de nos ancêtres Avraham, Its’hak et Yaakov, Guershon donnait sans compter. Toujours présent pour soutenir, encourager et aider, il incarnait la générosité, la dignité et l’engagement.

Il a été de tous les combats ces vingt dernières années. Pièce maîtresse du travail de mémoire autour d’Ilan Halimi, il s’est battu avec détermination pour que jamais l’oubli ne l’emporte sur la justice et la vérité. Sa voix, son courage et sa constance ont profondément marqué la communauté.

Le Rav Guershon Nduwa était également une figure engagée et respectée, actif au sein du CRIF. Il œuvrait avec conviction pour le dialogue, la solidarité et la reconnaissance de la diversité au sein du judaïsme français. Émissaire auprès des communautés juives en Afrique, il a su, par son engagement et sa foi, contribuer à faire renaître et affirmer une identité juive vivante, fière et fraternelle.

Son action, son humilité et sa détermination resteront gravées dans nos mémoires. À travers son parcours, il a porté haut les valeurs d’unité, de justice et de fraternité qui continueront de vivre en son souvenir.

Aujourd’hui, nous souhaitons lui offrir des funérailles dignes de l’homme de Dieu qu’il était et permettre à sa famille de traverser cette épreuve avec un peu de sérénité.

Chaque contribution, quelle qu’elle soit, sera un geste précieux en sa mémoire.

EN cliquant sur le lien ci-dessous:

https://www.leetchi.com/fr/c/obseque-guershon-nduwa-9774377?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing

Apportons notre aide à sa famille afin que le Rav Guershon Nduwa puisse bénéficier d’une sépulture digne et d’un hommage à la hauteur de ce qu’il a donné aux autres sans jamais rien attendre en retour. Aujourd’hui, il a besoin de nous.

Sachez que faire un don pour une personne disparue est l’une des plus grandes mitsva.

Merci du fond du cœur pour votre soutien, vos prières et votre solidarité.

Que son souvenir soit à jamais une bénédiction.

Alain SAYADA

Rédacteur en chef d’Israël Actualités