Tribune — Jérôme Guedj, de plus en plus seul face à ses fantômes préfère soutenir un parti dont les membres sont des assassins

Jérôme Guedj, député socialiste à l’Assemblée nationale, fait une nouvelle fois parler de lui en appelant à contrer le Rassemblement National dans l’hypothèse d’un second tour municipal opposant le RN à La France insoumise, allant jusqu’à donner des consignes de vote en faveur du candidat LFI.

Une prise de position qui ne peut laisser indifférent. Elle interroge profondément sur le sens politique et moral de tels choix dans le contexte actuel.

Depuis le 7 octobre et la recrudescence dramatique des actes antisémites en France, une grande partie des Français juifs se sent fragilisée, exposée, parfois abandonnée. Beaucoup ont été profondément choqués par certaines prises de position, ambiguïtés et silences d’élus de La France insoumise face aux massacres perpétrés en Israël. Le refus de qualifier clairement ces attaques d’actes terroristes, ou l’usage d’expressions telles que « actes de résistance », a profondément blessé une communauté déjà meurtrie.

Dans ce contexte, appeler à soutenir électoralement ce mouvement politique ne peut qu’alimenter un sentiment d’incompréhension et de rupture.

Il ne s’agit pas ici de défendre un parti contre un autre. Il s’agit de rappeler qu’aucune stratégie électorale ne devrait conduire à minimiser ou banaliser des discours et des positionnements qui ont contribué, aux yeux de beaucoup, à isoler davantage les Français juifs.

La responsabilité d’un élu de la République devrait être de rassembler, de protéger et de faire preuve de cohérence. Beaucoup s’interrogent : pourquoi ne pas avoir choisi une position claire de refus vis-à-vis des deux extrêmes ? Pourquoi ne pas avoir affirmé une ligne républicaine ferme, sans donner de consigne en faveur d’un mouvement dont certaines déclarations ont profondément heurté ?

L’Histoire nous a appris que les choix politiques ne sont jamais neutres. Ils engagent une vision, une mémoire et une responsabilité morale. Dans les moments de tension, les mots comptent. Les positions comptent. Et les silences aussi.

Les Français, et en particulier les Français juifs, attendent de leurs responsables politiques de la clarté, du courage et de la constance. comme l’ont fait certains, Ils attendent que la lutte contre l’antisémitisme ne soit jamais sacrifiée sur l’autel des calculs électoraux.

Il appartient désormais à chacun d’assumer ses choix. Mais une chose est certaine : la confiance se construit sur des actes et des paroles cohérentes. Et elle peut se perdre très vite lorsque celles-ci semblent en contradiction avec les principes fondamentaux que la République se doit de défendre.

Alain SAYADA

Rédacteur en chef d’Israël Actualités