Interview : Jack-Yves Bohbot : « Pourquoi je soutiens Rachida Dati »

Jack-Yves Bohbot : « Pourquoi je soutiens Rachida Dati »

Israël Actualités : Pourquoi cette élection est différente des autres ?

Jack-Yves Bohbot : Tout d’abord, la loi électorale a changé ce qui signifie que les Parisiens voteront deux fois. Une fois, pour le maire d’arrondissement, et une fois – et c’est la nouveauté – pour le maire de Paris.

Cela veut dire que même si vous demeurez dans un arrondissement où il y a peu de suspense pour l’élection du maire d’arrondissement, votre voix peut faire la différence pour le maire de Paris. C’est là qui réside le principal changement.

Après vingt-cinq ans de gestion de gauche, il y a une véritable opportunité de changer Paris. Changer Paris ça n’est pas qu’une formule, c’est faire du Paris que nous avons tous aimé pendant les Jeux Olympiques, le quotidien de tous les parisiens.

Une ville sûre, une ville propre et une ville qui maîtrise son destin parce qu’elle maîtrise ses finances.

Ce projet, c’est celui de Rachida Dati, c’est le seul projet qui peut permettre l’alternance à Paris.

Israël Actualités : Pourquoi choisir Rachida Dati dès le premier tour ?

Jack-Yves Bohbot :Je donnerai deux raisons. La première, c’est qu’il faut une mobilisation massive au premier tour pour permettre la victoire au second. Il faut faire le meilleur score possible au premier tour pour gagner l’élection.

Le projet de Rachida Dati est le seul fondé sur l’expérience des élus et sur celle des Parisiens. Ce n’est pas un projet dogmatique, ce n’est pas un plan de com, c’est un plan d’actions pour notre Capitale.

Je dirais également que toute voix qui se porte sur une autre candidature que celle de Rachida Dati, est une voix qui fait gagner l’union de la gauche.

En effet, toutes les listes qui feront plus de dix pour cent au premier tour se maintiendront au second tour. Cette dispersion est la seule raison qui puisse nous priver de l’alternance indispensable à Paris.

Israël Actualités : Qu’est-ce que la Ville de Paris peut faire contre l’antisémitisme ?

Jack-Yves Bohbot : Je sais qu’avec Rachida Dati, il est possible de faire beaucoup.

Nous avons porté au conseil de Paris l’adoption de la nouvelle définition de l’antisémitisme qui englobe l’antisionisme.

Quand on voit que New-York et son maire y renonce, on peut être particulièrement fier de ce combat. Rachida Dati c’est l’anti Mamdani.

Elle a été aux côtés de la communauté juive face à la montée de l’antisémitisme, elle s’est battue pour la liberté des otages du 7 octobre, elle est un soutien indéfectible des associations qui défendent la mémoire juive et oeuvrent contre le révisionnisme.

Rachida Dati sait que Paris sans sa communauté juive, n’est plus tout à fait Paris

Elle battra pour l’identité juive puisse s’exprimer librement et fièrement dans notre ville

Alain SAYADA

Rédacteur en chef d’Israël Actualités