Israël en guerre : les Émirats arabes unis dévoilent l’identité des assassins du rabbin Zvi Kogan

Le ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis a publié aujourd’hui le nom des trois suspects qui ont été arrêtés pour le meurtre du rabbin Zvi Kogan, dont le corps a été retrouvé dimanche dans la ville émiratie d’Al Ain après avoir été porté disparu depuis jeudi.

Les trois assassins sont originaires d’Ouzbékistan : Olympi Tohirovich, 28 ans, Azizi Kamilovich, 28 ans, et Mahmoud John Abdel Rahim, 33 ans. Ils ont été arrêtés dimanche soir aux Émirats arabes unis.

Les autorités de Dubaï ont également indiqué que les trois assassins seront exécutés. En effet, la loi émiratie prévoit la peine de mort en cas de crimes graves.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités