Israël en guerre : Les États-Unis souhaitent revigorer l’Autorité palestinienne, pour préparer l’après-guerre à Gaza

Selon les informations du Washington Post, les États-Unis souhaitent « faire revivre » l’Autorité palestinienne, afin de la permettre de gouverner dans la bande de Gaza, après la guerre entre Tsahal et le Hamas dans l’enclave palestinienne.

Le journal américain rapporte que des responsables de l’administration du président Joe Biden se sont rendus ces dernières semaines à Ramallah, pour pousser à des changements au sein de l’Autorité palestinienne, avec notamment le remplacement de personnes clés au sein de l’institution politique palestinienne.

Cette volonté des responsables américains pourrait se heurter à la position de Benjamin Netanyahu sur l’après-guerre dans la bande de Gaza. Le premier ministre israélien ne souhaite en aucun cas revoir l’Autorité palestinienne reprendre le contrôle de la bande de Gaza après la guerre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités