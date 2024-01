Israël en guerre : l’État d’Israël a transmis à la CIJ plus de 30 directives gouvernementales et militaires secrètes afin de réfuter les accusations de génocide

Le New York Time révèle aujourd’hui dans un article que l’État d’Israël a déclassifié plus de 30 ordres secrets émis par des dirigeants gouvernementaux et militaires israéliens et les a transmis à la Cour internationale de justice, dans le but de réfuter les allégations selon lesquelles il aurait commis un génocide à Gaza.

Le journal américain, qui a publié ces 30 documents, indique que le but de ces documents est de montrer les efforts israéliens visant à réduire le nombre de morts civiles parmi les palestiniens.

Parmi les documents révélés à la CIJ figurent des dossiers provenant de réunions du cabinet et des courriels entre officiers militaires et travailleurs humanitaires afin de prouver qu’Israël déploie des efforts actifs pour préserver les vies civiles dans la bande de Gaza.

L’article du New York Times intervient alors que la Cour internationale de justice doit annoncer demain si elle accorde des mesures d’urgence à Israël pour sa guerre contre le Hamas.

Aujourd’hui, le gouvernement israélien s’est dit « confiant » concernant le rejet par la Cour internationale des justices des allégations sud-africaines selon laquelle la guerre que mène Tsahal à Gaza équivaut à un génocide.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités