Israël en guerre : l’Union européenne affirme qu’il n’y a aucune preuve que l’aide aux palestiniens soit versée au Hamas

L’Union européenne a confirmé aujourd’hui le renouvellement de l’aide au développement des palestiniens, après avoir procédé à un examen qui a montré qu’il n’y a « aucune preuve » que des fonds étaient versés au Hamas.

« L’examen n’a révélé aucune indication que l’argent de l’UE ait profité directement ou indirectement à l’organisation terroriste Hamas« , a déclaré le vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis.

L’Union Européenne a toutefois affirmé qu’à l’avenir, elle mettra en place des contrôles plus stricts concernant cette aide.

L’UE est connue pour être le plus important soutien financier des palestiniens, avec un budget de 1,2 milliard d’euros sur trois ans alloués à la Palestine.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités