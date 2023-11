Israël en guerre : Benjamin Netanyahu affirme que l’État d’Israël « fait des progrès » concernant la libération des otages

Lors d’une visite dans une base militaire de Tsahal dans le nord d’Israël, Benjamin Netanyahu a déclaré cet après-midi que l’État hébreu « fait des progrès » quant à la libération des otages israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.

« Je n’exagérerai pas avec les mots, mais j’espère qu’il y aura bientôt de bonnes nouvelles. Nous rétablirons la sécurité au nord et au sud. Je remercie tous les soldats du fond du cœur« , a indiqué le premier ministre israélien lors d’un entretien avec les soldats de Tsahal.

Depuis ce matin, les informations au sujet de la libération d’otages israéliens se confirment. Ismael Haneyeh, le chef du bureau politique du Hamas, a annoncé plus tôt dans la matinée, que le Hamas avait accepté un accord sur une trêve de cinq jours dans la bande de Gaza en échange de la libération d’une cinquantaine d’otages israéliens.

Majed Al-Ansari, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, a également affirmé ce matin que « nous n’avons jamais été aussi proches d’un accord », concernant la libération des otages israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités