Israël en guerre : Ismail Haniyeh confirme qu’un accord avec Israel pour la libération des otages en échange d’une trêve à Gaza est imminent

Israël en guerre : Ismail Haniyeh confirme qu’un accord avec Israël pour la libération des otages en échange d’une trêve à Gaza est imminent

Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, a confirmé aujourd’hui dans un communiqué envoyé à l’agence de presse londonienne Reuters, qu’un accord avec Israël sur la libération des otages en échange d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, est sur le point d’être finalisé.

Le dirigeant du Hamas a affirmé que le groupe terroriste palestinien « sur le point de parvenir à un accord de trêve » avec Israël et a livré sa réponse aux médiateurs qataris.

Peu après les informations données par Ismail Haniyeh, le Hamas a publié les détails de l’accord qui comprennent, entre autres, un cessez-le-feu de cinq jours dans la bande de Gaza et la libération de 50 otages israéliens, dont des ressortissants étrangers qui ne sont pas des soldats, en échange de la libération par le gouvernement israélien de 300 prisonniers palestiniens qui sont détenus en Israël.

Par ailleurs, selon les termes de l’accord, les otages israéliens devraient être libérés à raison de dix lors de chaque journée de trêve.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités