Israël en guerre : malgré le démenti de l’État d’Israël, l’Autorité palestinienne gérerait bien le terminal de Rafah

Selon les informations du site israélien Ynet, Le terminal de Rafah, dans le sud de Gaza, serait opérationnel depuis deux jours et serait géré en coopération avec des responsables de l’Autorité palestinienne, contrairement aux dénégations du bureau du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui avait nié l’implication de l’AP dans la gestion de ce terminal.

Ynet rapporte également que parmi les responsables de l’Autorité palestinienne qui seraient impliqués dans la gestion du passage de Rafah, figurent un haut responsable du Fatah qui gèrerait ce terminal en coopération avec une force spéciale européenne et des responsables de la sécurité égyptiens qui aideraient à sécuriser le lieu contre les éléments terroristes islamistes salafistes.

Les forces israéliennes ne seraient pas présentes au terminal de Rafah, mais serait indirectement impliqué dans l’approbation des personnes autorisées à quitter la bande de Gaza.

Toujours selon le site d’information israélien, Fares a-Rifi aurait été nommé à la tête du commissariat de police du passage de Rafah. Fares a-Rifi, un résident de la ville de Gaza, était officier de police dans les gouvernorats centraux de la bande de Gaza pour le compte de l’Autorité palestinienne, et est titulaire d’une licence en droit et d’un diplôme supérieur en sciences policières de l’école de police du Yémen. Il est considéré comme une figure active du Fatah dans la bande de Gaza.

L’Autorité palestinienne a commencé à préparer le contrôle du terminal de Rafah le mois dernier. Le chef de l’Autorité palestinienne chargé des passages, Nazmi Mohanna, un habitant de Jéricho, et le directeur général adjoint du ministère des Affaires civiles de l’Autorité palestinienne, Ayman Qandil, un habitant de Ramallah, ont participé activement à des réunions avec des responsables de la sécurité en Égypte afin d’ouvrir et de gérer le passage de Rafah.

Il y a deux semaines, le média saoudien Asharq Al-Awsat, a affirmé que lors d’une réunion entre le directeur du Mossad, David Barnea, le chef du Shin Bet, Ronen Bar, et le chef des services de renseignements égyptiens, Hassan Rashad, Israël et l’Égypte auraient convenu que le côté gazaoui du terminal de Rafah sera géré par l’Autorité palestinienne, sous la supervision des Nations Unies. Cette information avait été immédiatement démentie par le bureau du premier ministre israélien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 79 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités