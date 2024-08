Israël en guerre : Près de la moitié des bataillons du Hamas se seraient reconstruit au centre et au nord de Gaza

Selon une étude d’investigation menée par CNN, le Critical Threats Project (CTP), l’American Enterprise Institute et l’Institute for the Study of War (ISW), publiée aujourd’hui, près de la moitié des bataillons militaires du Hamas dans le nord et le centre de Gaza auraient reconstruit leurs capacités de combat.

CNN indique dans son étude que même si Israël a porté des coups au Hamas, tuant de nombreux terroristes et en éliminant des commandants de haut rang, plusieurs unités ont retrouvé leur capacité de combat dans des zones précédemment nettoyées par Tsahal.

La branche militaire du Hamas, les Brigades al-Qassam, est composée de 24 bataillons répartis dans la bande de Gaza. Selon les estimations du CTP et de l’ISW, Au début du mois dernier, Tsahal n’avait réussi à détruire que trois de ces 24 bataillons.

Sur les 24 unités, huit sont encore aptes au combat et peuvent combattre contre les troupes de Tsahal. Le CTP et l’ISW ont jugé les unités aptes au combat lorsqu’elles étaient capables de défendre le terrain en utilisant des méthodes et des armes sophistiquées. Les 13 autres bataillons ont vu leurs capacités de combat légèrement réduites et peuvent mener des attaques de type guérilla de moindre envergure, mais moins efficaces.

CTP, ISW et CNN ont constaté que les 16 bataillons du centre et du nord de Gaza étaient ceux qui se sont le mieux reconstitués. Sept de ces 16 bataillons ont réussi à se reconstituer au moins une fois au cours des six derniers mois.

L’étude rapporte également que la répartition des huit bataillons du sud de Gaza est incomplète en raison d’un manque de données fiables. CNN a déclaré avoir géolocalisé des vidéos montrant des batailles à Gaza et analysé les résultats.

Par ailleurs, des experts militaires américains ont déclaré à CNN que « la campagne de bombardements massifs et l’absence de plan d’après-guerre ont contribué à déclencher la résurgence du Hamas « .

Selon l’enquête, l’une des principales zones de résurgence des bataillons du Hamas est le camp de réfugiés de Jabalya, que l’armée israélienne a bombardé pendant trois mois fin 2023. Malgré cela, à son retour en mai, l’armée israélienne s’est heurtée à une forte résistance de la part de trois bataillons.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 115 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités