Israël en guerre : selon les renseignements israéliens, près d’un quart de tous les otages détenus par le Hamas à Gaza sont décédés

Le New York Times, qui s’appuie sur les estimations des renseignements israéliens, affirme aujourd’hui qu’au moins 32 otages détenus à Gaza, soit près d’un quart des 136 otages retenus captifs dans l’enclave palestinienne par le Hamas, sont morts.

Les familles des 32 personnes décédées dont la mort a été confirmé ont été informées par les autorités israéliennes. Le journal américain révèle également que selon des sources militaires s’appuyant sur des « informations de renseignement non confirmées », il est possible que 20 autres otages aient également été assassinés.

Pour le moment, le Hamas n’a pas encore confirmé ou rejeté ces informations. Par ailleurs, l’organisation terroriste palestinienne a l’habitude de signaler que les otages tués en captivité ont été touchés par des frappes aériennes israéliennes.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités