Israël en guerre : un responsable américain appelle « au retour au calme » dans la frontière nord entre Israël et le Liban

Actuellement en visite au Liban, Amos Hochstein, un émissaire américain du président Joe Biden, a appelé aujourd’hui à un « retour au calme » à la frontière nord d’Israël, qui est le lieu, ces dernières semaines, d’affrontements intenses entre le Hezbollah et Tsahal.

« Les États-Unis ne veulent pas voir le conflit à Gaza s’intensifier et s’étendre au Liban. Le rétablissement du calme à la frontière sud est de la plus haute importance pour les États-Unis et devrait être la priorité absolue tant pour le Liban que pour Israël », a déclaré Amos Hochstein.

L’émissaire américain a également émis la nécessité d’appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU. Cette résolution, qui a été mise en œuvre lors de la guerre du Liban en 2006 qui a opposé Israël et le Hezbollah, demande au gouvernement libanais d’étendre son autorité sur tout le territoire national et de désarmer le Hezbollah.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les affrontements entre Tsahal et le Hezbollah s’intensifient à la frontière nord entre le Liban et l’État hébreu. Plus tôt cet après-midi, le Hezbollah a tiré plus de 20 roquettes depuis le Liban, sur les localités israéliennes proches de la frontière nord.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités