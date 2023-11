Israël en guerre : une délégation du Hamas se rend en Turquie pour rencontrer le président turc Erdogan

Selon les informations d’I24NEWS, qui cite des sources palestiniennes, une délégation du Hamas, mené par Ismael Hanyeh, est arrivé aujourd’hui en Turquie, afin de rencontrer le président turc, Recep Tayyip Erdoğan.

Ismael Hanyeh, le chef du bureau politique du Hamas, s’était déjà entretenu avec le président turc il y a deux semaines, pour lui informer de la situation dans la bande de Gaza.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le président turc Erdogan s’est montré extrêmement virulent à l’égard de l’État hébreu.

Il y a une semaine, Recep Tayyip Erdoğan a annoncé avoir annulé tous ses projets de déplacements en Israël suite aux bombardements de Tsahal dans la bande de Gaza, et a également déclaré regretter d’avoir serré la main à Benjamin Netanyahu, en marge du débat de l’Assemblée générale des Nations unies, à New York.

La Turquie joue aussi un rôle essentiel dans ce conflit, concernant la question des otages. Il y a deux semaines, Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, a indiqué avoir reçu « des demandes de plusieurs pays » afin d’obtenir la libération des otages retenus captifs par le Hamas dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités