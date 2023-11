Israël en guerre : un homme juif de 69 décède à Los Angeles après une violente altercation avec des émeutiers pro-palestiniens

Paul Kessler, un juif américain âgé de 69 ans, est décédé hier suite à des violents heurts qui ont eu lieu dimanche à Los Angeles entre des manifestants pro Israël et des émeutiers pro-palestiniens.

Selon plusieurs témoins, Paul Kessler a été violemment passé à tabac par les émeutiers pros-palestiniens lors des affrontements qui sont survenus entre les manifestants des deux partis.

Un émeutier palestinien a frappé brutalement Paul Kessler avec un mégaphone. Suite à ce coup, Paul Kessler est tombé et s’est cogné la tête au sol.

Selon les informations de la police de Los Angeles, Paul Kessler « souffrait d’un traumatisme crânien ». Une enquête a été ouverte par la police de Californie après le décès de la victime.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le monde occidental, et en particulier l’Europe, est en proie à un renouveau effrayant de l’antisémitisme : des cocktails molotov ont été lancés contre une synagogue à Berlin, des étoiles de David ont été taguées sur des sites juifs en Espagne, et des étudiants pro-palestiniens ont voulu s’attaquer à des étudiants juifs dans une université à New York, et des émeutiers musulmans ont voulu s’en prendre à des juifs dans un aéroport en Russie.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités