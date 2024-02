Israël en guerre : Yahya Sinwar aurait fui en Égypte avec des otages israéliens

Selon les informations du média saoudien Elaph, qui se base sur les dires d’un responsable de la sécurité israélien, Israël disposerait d’informations indiquant que des dirigeants du Hamas, dont Yahya Sinwar et son frère, auraient réussi à s’enfuir de la bande de Gaza via des tunnels entre Rafah et la péninsule du Sinaï.

Elaph rapporte qu’Israël craint maintenant que Yahya Sinwar ait fui vers l’Égypte avec des otages israéliens.

Néanmoins, cette information n’est pas encore vérifiée. Par ailleurs, un haut responsable israélien de la sécurité a démenti les révélations faites par le journal Elaph, affirmant qu’aucune information des services de renseignement ne l’indiquait.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités