Israël : L’ex général de Tsahal, Doron Almog est le nouveau président de l’Agence juive

Doron Almog, l’ex-général de Tsahal, a été nommé aujourd’hui président de l’Agence juive pour Israël. Il a été choisi à l’unanimité par le comité de sélection de l’Agence Juive. Il succède ainsi à Issac Herzog, qui a quitté son poste pour être nommé président de l’État d’Israël, il y a un an.

Cette nomination met fin à une impasse de plus un an ou l’Agence juive n’a pas réussi a trouvé un remplaçant. Aucun des candidats proposés n’avait réussi à obtenir les neuf voix sur dix nécessaires pour être élu par le comité de sélection.

Doron Almog est un ancien général des Forces de défenses israéliennes. Il dirige aujourd’hui un village de réhabilitation très réputé dans le désert du Néguev.

Pnina Tamano-Shata, le ministre de l’Intégration israélienne, s’est félicité de la nomination de Doron Almog : » Nous sommes dans une période importante avec un bond du nombre de nouveaux immigrants du monde entier, et je suis sûre que Doron contribuera grandement au monde juif et à la réalisation des politiques d’immigration et d’intégration de ce gouvernement« .

Eliran COHEN