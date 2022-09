Israël nomme un nouvel ambassadeur en Turquie

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé hier la nomination d’Irit Lillian comme nouvelle ambassadrice du pays en Turquie.

Irit Lillian, qui a été responsable de l’ambassade d’Israël à Ankara ces deux dernières années, est la première personne à occuper ce poste depuis 2018, lorsque la Turquie a expulsé l’envoyé d’Israël et a retiré son propre ambassadeur de Jérusalem au milieu des combats entre Tsahal et les Palestiniens à la frontière de Gaza.

Yair Lapid doit d’ailleurs rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan cette semaine en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

En mars dernier, le président israélien Isaac Herzog et Erdogan se sont rencontrés à Ankara lors de la première visite d’un dirigeant israélien depuis 2008 et après plus d’une décennie de relations tendues.

Eliran COHEN pour Israel Actualités