Israël va garder le corps d’un terroriste du Fatah afin de pouvoir négocier avec le Hamas

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a annoncé aujourd’hui que l’État d’Israël conservera le corps du terroriste Nasser Abu Hamid, l’un des fondateurs de la Brigade des martyrs d’al-Aqsa du Fatah décédé hier dans un hôpital pénitentiaire. Avec cette initiative, Benny Gantz souhaite négocier des accords d’échanges avec le Hamas.

Benny Gantz souhaite, dans les négociations avec le Hamas, échanger le corps de Nasser Abu Hamid contre ceux du lieutenant Hadar Goldin et du sergent Oron Shaul qui ont été tués lors de l’opération Bordure protectrice en 2014. Le ministre israélien de la Défense espère aussi que les citoyens israéliens Avera Mengistu et Hisham al-Sayed, qui sont détenus à Gaza depuis 2014 et 2015 respectivement, soient aussi libérés grâce à ces négociations.

Benny Gantz a déclaré que sa décision suivait simplement le protocole déjà approuvé par le cabinet de sécurité, bien qu’Israël ait fait d’énormes allers-retours pour restituer les corps de terroristes palestiniens dans le passé.

Nasser Abu Hamid, qui a assassiné sept Israéliens et participé au tristement célèbre lynchage des réservistes israéliens à Ramallah en 2000, est décédé d’un cancer hier matin dans un hôpital pénitentiaire israélien.

Le service pénitentiaire israélien a confirmé que Nasser Abu Hamid était décédé alors qu’il était hospitalisé au centre médical Yitzhak Shamir. Il a été emprisonné à plusieurs reprises pour terrorisme et a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour les attentats terroristes meurtriers qu’il a menés et organisés.

Nasser Abu Hamid est aussi connu pour avoir assassiné trois israéliens lors d’attaques par balles en 2000. Il a également planifié et dirigé trois attentats terroristes en 2002 et a été emprisonné à perpétuité plus tard cette année-là.

Eliran COHEN pour Israel Actualités