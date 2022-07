Kochavi sur l’Iran : « La diplomatie peut échouer. L’option militaire est une obligation morale »

Le chef d’état-major rejoint l’avis du chef du Mossad et s’oppose à l’accord nucléaire avec l’Iran et à la position des Forces de défense israéliennes : le général de division Aviv Kochavi a déclaré lors de la cérémonie de remplacement du commandement du front intérieur que Tsahal se préparait à attaquer L’Iran vigoureusement. : « Nous avons établi une capacité militaire pour le jour où l’échelon politique le décidera »

Le chef d’état-major d’Aviv, le général de division Aviv Kochavi, a déclaré ce soir (dimanche) lors de la cérémonie d’échange du Commandement du front intérieur que « bloquer l’Iran de la nucléarisation par la diplomatie est la voie privilégiée, mais l’histoire a prouvé à maintes reprises que la diplomatie peut échouer ou réussir pour seulement un période de temps – puis subit une violation ou une trahison. «

Ce faisant, Kochavi rejoint la position du chef du Mossad Dedi Barnea, contrairement à la position des généraux de l’état-major général et des membres de la division du renseignement de Tsahal. Alors que Barnea estime que tout accord signé avec l’Iran qui conduira à un afflux de milliards dans les coffres sera un mauvais accord, l’approche menée par le chef des Forces armées, le général de division Aharon Haliva, affirme qu’Israël devrait soutenir tout ce qui retarde l’enrichissement nucléaire de l’Iran, y compris son expiration dans quelques années.

Kochavi, qui terminera son mandat dans les mois à venir, a également déclaré que « préparer le front intérieur à la guerre est une question importante depuis la création de l’État, mais c’est devenu une demande croissante au fil des ans et les préparatifs intensifs que nous promouvons pour le jour voulu»

« Tsahal continue de se préparer vigoureusement à une attaque contre l’Iran et pour deux raisons », a déclaré Kochavi, « premièrement, au cas où il n’y aurait pas d’accord et que le programme nucléaire iranien continue de se développer », et le second, au cas où il y aurait un accord identique ou similaire à l’accord précédent, ce qui signifie un mauvais accord, qui crée les conditions pour que l’Iran devienne un État nucléaire peu après sa date d’expiration. »

« Tsahal doit se préparer pour chaque développement et pour chaque scénario », a souligné Kochavi. « Préparer une option militaire contre le programme nucléaire iranien est une obligation morale et l’ordre de sécurité nationale. La préparation d’une action militaire contre le programme nucléaire est au centre des préparatifs de Tsahal et comprend une variété de plans opérationnels, allouant de nombreuses ressources, acquérir des armes, des renseignements et une formation appropriés. Fournir une capacité militaire pour le jour où l’échelon politique le décidera . «

Yoav Zeitun