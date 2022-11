La Géorgie déjoue un complot iranien visant à assassiner un homme d’affaire israélien

Les services de sécurité de la République de Géorgie ont annoncé aujourd’hui avoir déjoué une tentative d’assassinat contre un homme d’affaires israélien résidant dans le pays.

Les suspects liés au complot comprenaient un pakistanais et une personne ayant la double nationalité irano-géorgienne. Ils sont tous les deux actuellement en détention.

L’opérateur qui aurait ordonné l’assassinat est un ressortissant iranien vivant aux États-Unis.

Selon les informations des services de sécurité géorgiens, L’assassin potentiel est entré en Géorgie via un pays tiers non identifié, et a emménagé dans un appartement qui a été décrit comme étant équipé de dispositifs pour mettre en œuvre l’attaque.

Le Pakistanais aurait suivi les habitudes et les habitudes de voyage de l’homme d’affaires israélien, tout en restant en communication permanente avec le groupe iranien et en recevant des instructions de l’étranger.

La police géorgienne a saisi des armes à feu, des munitions et des téléphones qui auraient été utilisés par le groupe pendant la phase de préparation.

En juin dernier les forces de sécurité turques et israéliennes avaient déjoué plusieurs complots iraniens visant à attaquer des israéliens à Istanbul.

Eliran COHEN pour Israel Actualités