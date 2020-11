L’Allemagne commémore le procès de Nuremberg, acte de naissance de la justice internationale

Nuremberg était un des symboles du nazisme où Hitler tenait de grands rassemblements

L’Allemagne commémore ce vendredi le 75e anniversaire de l’ouverture du procès de Nuremberg, acte de naissance de la justice internationale au cours duquel ont été jugés 21 dignitaires nazis.

Pandémie oblige, cette cérémonie se tiendra sans public dans la salle d’audience 600 du tribunal, là même où ont été jugés à partir du 20 novembre 1945 Hermann Göring, ancien numéro 2 du régime, Joachim von Ribbentrop ou encore Rudolf Hess, ancien adjoint d’Adolf Hitler.

Le président de la République fédérale, Frank-Walter Steinmeier, y prononcera un discours en début de soirée, dans un contexte marqué en Allemagne par une montée de l’extrême droite et de l’antisémitisme.

Ville bavaroise en grande partie détruite par les bombardements, Nuremberg était un des symboles du nazisme où Hitler tenait de grands rassemblements et où ont été promulguées en 1935 les lois anti-juives.

Ce procès, ouvert six mois à peine après la fin des hostilités et qui a duré près d’un an, a marqué l’acte de naissance de la justice internationale.

Les accusés, plaidant « non-coupable », devaient répondre de complot, crimes de guerre, crimes contre la paix et, pour la première fois de l’histoire, de crimes contre l’humanité.