L’ancien premier ministre israélien, Naftali Bennett, demande aux responsables américains de soutenir le nouveau gouvernement israélien

L’ancien premier ministre israélien Naftali Bennett a exprimé son soutien au nouveau gouvernement israélien lors d’une réunion avec le conseiller à la sécurité nationale américaine, Jake Sullivan qui a eu lieu hier soir à la Maison Blanche.

Naftali Bennett a déclaré que malgré les inquiétudes américaines concernant la possible entrée dans le gouvernement israélien de personnalité de droite dure comme Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir, cette coalition émergente doit avoir ses chances.

Naftali Bennett a également remercié Jake Sullivan et le président américain Joe Biden pour leur soutien à Israël, et en particulier pour ne pas avoir renouvelé l’accord sur le nucléaire avec l’Iran et avoir tenu compte de la position de l’État hébreu sur cette question.

« Le gouvernement que j’ai dirigé a maintenu de bons liens avec les États-Unis tout en défendant les intérêts d’Israël. J’espère que cela va continuer. Les deux pays doivent maintenir et renforcer leurs relations, quelles que soient les fluctuations politiques. Israël est confronté à de grands défis, mais nous avons également de grandes opportunités dans le contexte régional, et j’espère que les bons liens avec les États-Unis seront maintenus« , a-t-il déclaré.

Eliran COHEN pour Israel Actualités