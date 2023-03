L’Arabie Saoudite demande des garanties de sécurité aux États-Unis avant de normaliser ses relations avec Israël

Selon les informations du Wall Street Journal, l’Arabie saoudite déclare qu’elle normalisera ses relations avec Israël si les États-Unis lui fournissent des promesses de sécurité et l’aident à développer son programme nucléaire civil.

Les deux demandes saoudiennes sont considérées comme des « obstacles redoutables » à un accord, car « certains législateurs de Washington s’opposeront probablement à ces mesures« , indique le journal.

Des responsables américains et israéliens craignent aussi qu’aider l’Arabie saoudite avec un programme nucléaire à des fins non militaires ne l’amène à développer sa propre arme nucléaire et à déclencher une course aux armements avec l’Iran.

Néanmoins, Un tel accord de normalisation entre l’Arabie Saoudite et Israël est devenu une priorité pour l’administration du président américain Joe Biden, qui souhaite une victoire diplomatique dans ce dossier.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est également impatient de conclure un accord, qu’il considère comme faisant partie d’un rempart contre la menace du nucléaire iranien. Il a aussi déclaré que la paix avec l’Arabie saoudite contribuerait grandement à résoudre le conflit arabo-israélien.

L’Arabie saoudite a amélioré ses liens de sécurité avec Israël ces dernières années en raison de la menace iranienne. Le pays par ailleurs soutenu tacitement les accords avec Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn.

Pourtant, le royaume saoudien a été réticent à signer ouvertement un accord avec Israël, craignant une réaction violente d’autres États arabes et de sa propre population.

L’opposition saoudienne aux relations avec Israël est passée de 91 % en 2014 à 38 % en 2022, selon un récent sondage du Centre arabe de recherche et d’études politiques.

Eliran COHEN pour Israel Actualités