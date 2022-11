Le debrief de Jack Yves Bohbot « Zelensky s’invite dans la campagne »

Zelensky s’invite dans la campagne

Alors que le régime iranien est secoué par les manifestations contre l’obligation du port

du voile, les drones iraniens utilisées par l’armée russe n’en finissent plus de détruire

une partie des infrastructures ukrainiennes.

Ces drones dénommés « Shahed 136 » – ce qui veut dire « martyr » en persan – sont des

avions sans pilote de taille moyenne fabriqués en Iran par le groupe HESA. Les Russes ont

utilisé massivement ces derniers jours des centaines de ces engins pour endommager les

centrales électriques ukrainiennes– dans le but d’amoindrir la capacité énergétique du pays à

l’approche de l’hiver.

Pourtant, lundi, les Iraniens par la voix de leur ministre des Affaires étrangères ont nié toute

participation dans le conflit russo-ukrainien, affirmant même que l’Iran n’avait fourni d’armes

à la Russie.

Ces déclarations invraisemblables interrogent. Comble du cynisme ou plus prosaïquement

crainte du régime de mollahs de nouvelles sanctions économique que brandissent les

Occidentaux ?

Les faits sont patents et irréfutables. Les Iraniens sont devenus les alliés des Russes et ne le

cachent guère. Vladimir Poutine s’est rendu en juillet à Téhéran où il a rencontré le président

Raissi et le Guide suprême de la révolution iranienne, l’ayatollah Ali Khamenei : ils ont

appelé à une « coopération à long terme » et plus forte avec Moscou. Dimanche, l’Iran

annonçait la fourniture à la Russie de quarante turbines destinées à aider l’industrie gazière de

ce pays.



L’Iran, malgré ses dénégations, s’est résolument tourné vers le soutien actif de la Russie. Ce

qui n’a rien de surprenant quand on connait les liens étroits que les Russes entretiennent avec

le Hezbollah, milice pro-iranienne, en Russie.

Mais c’est envers les gouvernants israéliens que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a

été le plus critique. La quasi-neutralité observée par Israël depuis l’invasion de son pays par la

Russie, aurait permis selon lui une « alliance » entre Moscou et Téhéran avec notamment la

livraison de drones iraniens à l’armée russe. On l’imagine, le Président ukrainien par ses

propos remet en filigrane la question d’un soutien russe au programme nucléaire iranien. En

pleine période électorale, Volodymr Zelensky pourrait être l’élément imprévu d’une

campagne qui oblige les candidats à composer avec une forte population russophone, les

enjeux militaires qui poussent Israël à être timoré avec la Russie et le nécessaire alignement

avec les Etats Unis.

Jack-Yves Bohbot