Le dirigeant de la Samarie souhaite qu’un million de juifs résident en Judée-Samarie d’ici 2050

Yossi Dagan, le chef du conseil national de Samarie, a présenté, dans une lettre adressée à Benjamin Netanyahu, un plan visant à augmenter le nombre de résidents juifs vivant dans la région de la partie nord de la Samarie de 50 000 à plus d’un million de personnes.

Ce plan suggère de construire de nouvelles villes et d’agrandir les communautés existantes, tout en reliant la région isolée au centre et au nord d’Israël par des trains et des autoroutes. Le plan propose également la construction d’un nouvel hôpital en Samarie, ainsi que des zones industrielles.

Une nouvelle ville de 133 000 habitants, nommée Shamir, serait établie à proximité de Rosh Ha’ayin, près de la barrière de sécurité, en plus de la ville prévue de Ta’anakh, qui absorberait 30 000 israéliens supplémentaires. L’ensemble du projet serait construit sur des terrains légalement désignés comme terres domaniales.

Yossi Dagan précise que ce plan a aussi pour but de renforcer le sionisme et de résoudre le problème de la crise du logement en Israël.

Le bureau du premier ministre israélien n’a pour le moment fait aucun commentaire sur ce plan.

Eliran COHEN pour Israel Actualités