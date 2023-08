Les forces israéliennes arrêtent quatre arabes israéliens en lien avec le Hezbollah soupçonnés de contrebande de bombes iraniennes

Le Shin Beth a révélé aujourd’hui que les forces de sécurité israéliennes avaient arrêté le mois dernier quatre arabes israéliens soupçonnés d’avoir introduit clandestinement des explosifs de fabrication iranienne du Liban vers Israël.

Les quatre suspects, Galal Harsa, 28 ans, Ahmed Issa, 30 ans et Muhammad Issa, 39 ans, sont originaires de la ville de Kafr Qasim, dans le centre d’Israël. Lors d’un raid à Lod, à 15 km au sud-est de Tel Aviv, les agents ont appréhendé le quatrième suspect, identifié comme étant Noah Easem, 30 ans.

Les hommes feraient partie d’un réseau criminel et auraient introduit clandestinement des engins explosifs iraniens dans le pays pour le compte du Hezbollah. Selon l’acte d’accusation, l’un des hommes envisageait d’utiliser la bombe pour procéder à un acte terroriste.

Le Hezbollah aurait recruté les quatre suspects pour exploiter un réseau de contrebande élaboré dans l’État hébreu qui était également utilisé pour distribuer des drogues illégales à des groupes criminels.

Un haut responsable du Shin Beth a déclaré dans un communiqué que « cette affaire illustre une fois de plus les efforts des éléments terroristes du Hezbollah et de l’Iran pour exploiter les citoyens arabes d’Israël à des fins d’activités terroristes contre l’État d’Israël. L’enquête a également révélé qu’il existe une frontière mince entre le terrorisme et les activités criminelles« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités