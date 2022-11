Le ministère israélien des Affaires étrangères fustige une conférence financée par un parti politique allemand qui compare la Shoah à la Nakba

Le ministère israélien des Affaires étrangères a sévèrement critiqué hier une conférence prévue à Tel-Aviv liant l’Holocauste et la guerre d’indépendance d’Israël.

La conférence, intitulée « L’Holocauste, la Nakba et la culture allemande du souvenir« , a été organisée par la fondation Rosa Luxembourg de Tel Aviv en coopération avec l’Institut Goethe de Tel Aviv. La Fondation Rosa Luxembourg est un fonds lié au parti politique allemand de gauche Die Linke.

Sur le site de la fondation Rosa Luxembourg, la conférence est décrite de cette manière : « près de 75 ans après la déclaration de l’établissement d’Israël, la mémoire en Israël reste un terrain politiquement contesté. Les survivants de l’Holocauste et leurs descendants se concentrent sur l’extermination des Juifs d’Europe par les nazis, tandis que de nombreux palestiniens se concentrent sur l’année fatidique de 1948, lorsque des centaines de milliers de personnes ont été vouées à la fuite et au déplacement par des combattants juifs, connues en arabe sous le nom de Nakba« .

Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié une déclaration hier exprimant « son choc et son dégoût » face au « mépris flagrant de l’Holocauste » et à « l’intention cynique et manipulatrice de créer un lien dont le seul but est de diffamer Israël« .

Matan Peleg, PDG de l’ONG sioniste Im Tirtzu, a aussi réagi, affirmant que « le nouveau gouvernement israélien doit réévaluer les relations avec le gouvernement allemand. »

Initialement prévue le 9 novembre, jour anniversaire du pogrom de la Nuit de cristal, la conférence a été reportée au 13 novembre en raison du caractère sensible de la date.

Six fonds de partis politiques allemands opèrent en Israël. Ils ont fait l’objet d’un examen minutieux au mois de septembre 2022, les critiques affirmant qu’ils opèrent de manière non transparente, ignorent les lois israéliennes et financent des groupes radicaux.

Eliran COHEN pour Israel Actualités