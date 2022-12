Le nombre d’attaques terroristes contre Israël est en baisse au mois de novembre

Selon les chiffres publiés aujourd’hui par le Shin Beth, le nombre total d’attaques terroristes contre des israéliens en Israël, dans les territoires palestiniens et dans les territoires israéliens en Cisjordanie a subi une baisse considérable au mois de novembre.

Selon les données publiées par l’agence, il y a eu 196 attaques en Cisjordanie, à Jérusalem et dans la bande de Gaza au cours du mois dernier. Ces chiffres sont en baisse par rapport aux 401 attaques terroristes qui ont eu lieu en octobre, aux 254 attaques terroristes qui ont eu lieu en septembre et aux 209 attaques terroristes qui ont eu lieu en août.

La majorité des attaques sont dues à des cocktails Molotov avec un total de 121 attaques en novembre contre 258 en octobre, 139 en septembre, 135 en août et seulement 75 en juillet.

Il y a également eu une diminution du nombre d’attaques par balles, de 46 en octobre à 21 en novembre. L’augmentation des attaques par balles ces derniers mois est devenue une source majeure de préoccupation pour Tsahal, car les attaques visent non seulement les forces de sécurité, mais aussi des civils israéliens.

En outre, il y a également eu 39 attaques avec des bombes artisanales contre 53 en octobre et 39 en août. Il y a aussi eu deux attaques à la voiture bélier et deux attaques à l’arme blanche.

Il y a néanmoins eu une augmentation du nombre de morts et de blessés dans les attaques – avec cinq personnes tuées et 28 blessées contre trois morts et 19 blessés en octobre et deux morts et 14 blessés lors d’attaques terroristes en août.

Fin novembre, trois Israéliens ont été tués dans une attaque à l’arme blanche et à la voiture bélier à l’extérieur de la zone industrielle d’Ariel, en Cisjordanie. Une semaine plus tard, deux Israéliens ont été tués lorsque deux bombes ont explosé à des arrêts de bus à Jérusalem.

Eliran COHEN pour Israel Actualités