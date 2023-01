Le nouvel ambassadeur de la Turquie en Israël présente ses lettres de créance au président israélien Isaac Herzog

Le président Isaac Herzog a accepté mercredi les lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Ankara en Israël, Şakir Özkan Torunlar , qui a été nommé à ce poste en octobre.

« Ce n’est un secret pour personne que l’État d’Israël attache une grande importance à notre relation historique avec la Turquie, tout comme moi personnellement. C’est une relation qui a connu des crises dans le passé mais qui est maintenant, pour notre plus grand plaisir, sur une trajectoire très encourageante. Israël et la Turquie peuvent et doivent coopérer dans de nombreux domaines qui apporteront progrès et croissance aux deux pays et aux deux nations« , a déclaré le président israélien Isaac Herzog

Şakir Özkan Torunlar ancien consul général à Jérusalem est le premier ambassadeur de Turquie nommé en Israël après une interruption de quatre ans. Le rapprochement diplomatique entre Israël et la Turquie a commencé après qu’Isaac Herzog a pris ses fonctions de président en juillet 2021.

La Turquie avait expulsé l’ambassadeur d’Israël et a retiré le sien en 2018, après que les États-Unis ont ouvert leur ambassade à Jérusalem.

Israël et la Turquie ont pleinement repris leurs relations diplomatiques après un refroidissement de leurs relations qui a duré plus de dix ans. Il y a trois mois, l’État d’Israël a nommé un nouvel ambassadeur en Turquie, en la personne d’Irit Lillian.

Eliran COHEN pour Israel Actualités