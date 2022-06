Le président américain Joe Biden va faire sa tournée au Moyen-Orient à la mi-juillet

La Maison Blanche a confirmé aujourd’hui que le président des États-Unis, Joe Biden, va bien effectuer son premier déplacement en tant que président au Moyen-Orient, en Israël, en Cisjordanie et en Arabie Saoudite du 13 au 16 juillet.

Il se rendra le 13 juillet prochain en Israël et ira ensuite les 15 et 16 juillet prochains en Arabie Saoudite. Il rencontrera là-bas le roi d’Arabie Saoudite, Salman bin’ Abd al-Aziz et le prince héritier saoudien Muhammad bin Salman. Le deuxième jour de sa visite, le président américain participera à un sommet des dirigeants du Golfe qui se tiendra dans le pays.

Joe Biden visitera également l’autorité palestinienne dans le cadre de son voyage de trois jours dans la région. Il devrait aussi rencontrer les dirigeants du Koweït, d’Oman, des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn, du Qatar, de la Jordanie ainsi que de l’Irak, pour discuter avec eux de la coopération régionale sur la question iranienne.

Eliran COHEN