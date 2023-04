Le président israélien Isaac Herzog va établir un conseil consultatif juif mondial

Le président israélien Isaac Herzog a annoncé hier soir le lancement d’un processus de consultation avec la communauté juive mondiale, avant une initiative visant à établir un conseil consultatif juif mondial sous l’égide du bureau du président israélien.

Isaac Herzog a dévoilé ce projet lors d’un événement organisé conjointement par les fédérations juives d’Amérique du Nord, l’Agence juive pour Israël, l’Organisation sioniste mondiale et l’association Keren Hayessod (appel unifié pour Israël) en l’honneur du 75e jour de l’indépendance d’Israël, dans le cadre de la cérémonie d’ouverture de l’Assemblée générale de la JFNA (les Fédérations juives d’Amérique du Nord) 2023 à Tel-Aviv.

L’initiative du président de l’État d’Israël, vise à favoriser un dialogue ouvert entre les communautés juives et à conseiller, Isaac Herzog sur les principaux défis auxquels le peuple juif est confronté. Le conseil consultatif, qui se réunira de manière récurrente, sera chargé de prendre des mesures concrètes pour faire avancer les projets de collaboration et favoriser le leadership futur dans le monde juif.

Herzog a expliqué que la vision de son programme est de créer « un conseil mondial unique en son genre pour le dialogue juif… Ce sera un lieu où nous pourrons nous engager dans des discussions sérieuses, sensibles et stratégiques sur les questions les plus importantes, les problèmes complexes et pressants auxquels notre peuple est confronté. Un lieu où nous formulons des propositions concrètes et des actions pour y répondre. Mais, plus important encore, un endroit pour cultiver la prochaine génération de dirigeants juifs. Je considère que c’est sa fonction la plus importante. »

« Le fait est qu’entre nos communautés juives, et entre elles et l’État d’Israël, nous nous éloignons parfois les uns des autres. Les écarts entre nous se creusent. Sur certaines des questions les plus essentielles, nous sommes incapables d’être d’accord. Mais, plus inquiétant, souvent, nous sommes même incapables de discuter », a ajouté Isaac Herzog lors de la conférence.

Le président a invité les communautés juives mondiales à se joindre à un large processus de consultation dans 14 grands centres juifs, sur six continents, pour contribuer à la réalisation de sa vision. Cette série de « laboratoires stratégiques » sera animée par le cabinet de conseil international Deloitte, avec le soutien de l’Agence juive et de l’Organisation sioniste mondiale, en juin et début juillet en Israël, aux États-Unis, en Europe, et en Afrique.

Eliran COHEN pour Israel Actualités