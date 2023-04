Tsahal bombarde un site du Hezbollah dans le sud-ouest de la Syrie

Des chars des forces de défense israéliennes ont bombardé ce matin un site appartenant au mouvement terroriste du Hezbollah près de Quneitra dans le sud-ouest de la Syrie.

Selon les informations du journaliste syrien local, Nour Abo Hassan, l’armée israélienne a visé le site de Qurs al-Nafl près de la frontière syro-israélienne. Le journal syrien al-Watan, qui soutient Bachar al-Assad a rapporté que 20 obus ont été tirés sur le site de Qurs al-Nafl.

La chaîne de télévision libanaise Al-Mayadeen a rapporté qu’aucun blessé n’avait été signalé lors de l’attaque.

Plus tard dans la matinée, des tracts auraient été largués par Tsahal dans la zone, avertissant l’armée syrienne de ne pas coopérer avec l’Iran et le Hezbollah. Les tracts soulignaient qu’une telle coopération « apportait plus de mal que de bien ».

Le tract comprenait une photo de Samer al-Dana, le commandant de la 41e brigade de la quatrième division de l’armée syrienne, et d’un individu nommé Tariq Maher qu’il a identifié comme le chef des services de renseignement du Hezbollah en Syrie.

Le site de Qurs al-Nafl a été ciblé à plusieurs reprises par des frappes israéliennes présumées ces dernières années. En mai dernier, une prétendue frappe israélienne a visé le site.

Eliran COHEN pour Israel Actualités