Boycott d’Israël : Le groupe Lawfare Project va poursuivre la Maire de Barcelone pour sa décision de rompre ses relations avec Israël

Le Lawfare Project (groupe de réflexion américain qui œuvre pour protéger les droits humains et civils des communautés juives et pro-israéliennes dans le monde entier) a annoncé en début de semaine le dépôt d’une plainte contre la maire de gauche de la capitale de Barcelone, Ada Colau, au nom de l’association caritative locale de l’Institut de Barcelone pour le dialogue avec Israël.

La maire de Barcelone est poursuivie pour sa décision en février de rompre les relations officielles de la ville espagnole avec Israël, y compris son accord de jumelage avec Tel-Aviv.

» L’Institut de Barcelone pour le dialogue avec Israël affirme que Mme Colau a agi au-delà de son autorité en enfreignant le pouvoir du gouvernement espagnol de mener une politique étrangère et en violant les procédures légales applicables« , a déclaré le Lawfare Project dans un communiqué.

Le 8 février dernier, La Maire de Barcelone Ada Colau a décidé de suspendre ses relations institutionnelles avec L’État d’Israël et notamment son jumelage avec Tel-Aviv. Elle avait cité « les violations répétées des droits de l’homme de la population palestinienne et le non-respect des résolutions des Nations Unies » pour justifier la décision de boycotter Israël, qui a mis fin à une amitié formelle de 24 ans entre Barcelone et Tel-Aviv.

Cette décision a été immédiatement condamnée par le gouvernement israélien et les groupes pro-israéliens. Brooke Goldstein, directrice exécutive du Lawfare Project, avait déclaré que cette suspension des relations entre Tel-Aviv et Barcelone « représente une utilisation abusive totale du processus légal pour s’engager dans une politique sectaire et partisane« .

Au lendemain de la décision du maire de Barcelone, José Luis Martínez-Almeida, le maire de Madrid, a proposé sa ville en remplacement de Tel-Aviv dans l’accord de Jumelage. Le maire de la capitale espagnole a qualifié son homologue de Barcelone d’antisémite et a offert au maire de Tel-Aviv, Ron Huldai, « l’engagement de Madrid pour la démocratie et la liberté« . « Ce serait un honneur d’être jumelé avec Tel-Aviv« , avait déclaré José Luis Martínez-Almeida.

Eliran COHEN pour Israel Actualités