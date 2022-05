Le roi Abdallah II de Jordanie évoque la situation au Moyen-Orient-orient dans plusieurs interviews

Dans un entretien à l’institut américain Hoover, le roi de Jordanie Abdallah II a fait plusieurs déclarations sur les différentes crises que subit le Moyen-Orient. Il a informé que l’Iran et ses alliés comblent le vide laissé par la Russie dans le sud de la Syrie, et que cela « aggravera nos problèmes frontaliers« . Il a aussi affirmé que la présence des russes dans le sud de la Syrie était une source d’apaisement.

Dans une autre interview avec l’ancien conseiller à la sécurité nationale de l’administration de Donald Trump, Herbert McMaster, le roi de Jordanie a salué les efforts diplomatiques de certains pays arabes pour rester en contact avec l’Iran : « Nous voulons que tout le monde fasse partie du nouveau Moyen-Orient et aille de l’avant, mais nous avons des problèmes de sécurité« .

Le roi Abdallah II a aussi déclaré qu’il n’a cessé d’avertir les présidents américains que le fait d’ignorer la situation au Moyen-Orient leur reviendrait comme un boomerang et qu’il faut que la question palestinienne soit résolue : « Peu importe les relations que les états arabes entretiennent avec Israël, si nous ne résolvons pas la question palestinienne, c’est deux pas en avant et deux pas en arrière […] Nous travaillons tous en sachant que le mois dernier a été un mois difficile avec le ramadan et les fêtes de pâques, mais pouvons-nous nous permettre de revivre cela l’année prochaine ? »

Il a ensuite ajouté qu’il espère que « le calme s’installera dans les semaines à venir et qu’ensuite nous réfléchirons à comment amener les israéliens et les palestiniens à la table des négociations« .