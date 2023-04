L’État d’Israël est en pourparlers pour vendre des missiles Arrow 3 à l’Allemagne

Des responsables israéliens sont en pourparlers avancés avec leurs homologues allemands au sujet de la vente à l’Allemagne du système israélien de défense antimissile Arrow 3.

« Les négociations avancées ont été lancées cette semaine en Allemagne, dans le but de conclure un accord détaillé pour la livraison du système israélien Arrow 3« , a annoncé jeudi le ministère israélien de la Défense.

L’Allemagne a d’abord cherché à acheter l’Arrow 3 à Israël il y a plus d’un an. Le système de défense antimissile missile Arrow 3 est l’un des systèmes les plus avancés du genre, il est utilisé pour intercepter les missiles balistiques exo-atmosphériques. L’Organisation israélienne de défense antimissile de la Direction de la R&D pour la défense du ministère de la Défense et l’Agence américaine de défense antimissile ont développé conjointement le système.

L’entrepreneur principal pour l’intégration et le développement du système est Israel Aerospace Industries, qui travaille avec d’autres entreprises de défense israéliennes et américaines.

« Le lancement de négociations avancées pour la livraison du système stratégique Arrow 3 à l’Allemagne est une étape importante, qui renforce encore les liens entre nos pays. Nous attendons avec impatience un processus de négociation fructueux dans les semaines à venir« , a déclaré jeudi le chef de l’Organisation israélienne de défense antimissile, Moshe Patel.

De hauts responsables israéliens et allemands de la défense se sont rencontrés en Allemagne au mois de décembre dernier pour le dialogue stratégique bilatéral annuel entre les deux pays, au cours duquel l’achat potentiel des missiles Arrow 3 a été discuté. Parmi les participants figuraient le général de division de Tsahal Amir Eshel, le directeur général du ministère de la Défense et le secrétaire d’État allemand au ministère fédéral de la Défense, Benedikt Zimmer.

Eliran COHEN pour Israel Actualités