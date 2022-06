L’opinion publique pakistanaise milite pour une normalisation des relations entre Israël et le Pakistan

Des articles d’opinion dans les principaux journaux pakistanais, aux côtés d’invités d’émissions télévisées et d’influenceurs des médias sociaux, ont ouvert une discussion sur la perspective d’une reconnaissance inconditionnelle d’Israël. Quelque chose jusqu’ici inimaginable au Pakistan, où les rassemblements en faveur de la Palestine peuvent attirer des dizaines de milliers de personnes dans les rues.

L’opinion pakistanaise reste résolument pro-Palestine, mais la dépendance économique vis-à-vis de l’Arabie saoudite pourrait forcer la deuxième plus grande nation musulmane du monde à normaliser ses relations avec Israël.

Ce changement de mentalité s’est déclenché lors d’une rencontre en Israël entre un groupe de ressortissants américains et pakistanais et le président israélien Isaac Herzog.

Cette réunion a été organisée par Sharaka, une ONG israélienne, fondée à la suite des accords d’Abraham, qui ont normalisé les relations entre Israël et les États du Golfe, des Émirats arabes unis et de Bahreïn. Cette ONG a pour but d’améliorer davantage les relations entre Israël et les pays musulmans.

Eliran COHEN