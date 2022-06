L’Union Européenne renouvelle son soutien financier à l’Autorité palestinienne

Lors de sa visite aujourd’hui à Ramallah, Ursula von der Leyen la présidente de la commission européenne, a annoncé aujourd’hui à Mohammad Shtayyeh, le premier ministre de l’Autorité palestinienne, que l’UE va renouveler le soutien financier à la Palestine.

L’Union Européenne va transférer prochainement une somme de 300 millions d’euros à l’Autorité palestinienne. Ce montant devait passer en 2021, mais il a été gelé compte tenu du fait que le ministère de l’Éducation bénéficie de la même aide, mais inclut en même temps dans le programme scolaire des livres au contenu incitatif anti-israélien.

« Nous annonçons le renouvellement du soutien financier au peuple palestinien à la hauteur d’environ 600 millions d’euros par an, et en raison de l’agression russe et de son impact sur les prix et les exportations des céréales, 25 millions d’euros seront levés pour améliorer la sécurité et la question alimentaire en Palestine » a déclarée Ursula von der Leyen.

Eliran COHEN