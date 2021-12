Maroc: projet d’attentat de l’EI déjoué avec l’aide des États-Unis

Les services de sécurité marocains ont interpellé jeudi un partisan présumé de l’organisation État islamique (EI) et déjoué un projet d’attentat à l’explosif au Maroc, en coordination avec des agences de renseignement américaines, a annoncé vendredi 17 décembre la police antiterroriste (BCIJ).

Le 8 décembre, des sites marocains avaient fait état d’un vaste coup de filet antiterroriste dans plusieurs villes du Maroc mais l’information n’a pas été confirmée de source officielle. Depuis 2002, la police marocaine a démantelé plus de 2 000 « cellules terroristes » et interpellé plus de 3 500 personnes dans le cadre d’affaires liées au terrorisme.

