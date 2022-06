Opération Shover Galim : 10 personnes arrêtées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth, et de la police des frontières ont arrêté, hier soir, dix personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Ils ont opéré dans plusieurs centres de la division de Judée-Samarie pour arrêter des personnes soupçonnées d’activités terroristes, notamment dans les villages de Halhul, Doha, Silat al-Khartiya, Adik, Abu Dis et al-Yamun.

Les combattants israéliens ont arrêté trois personnes soupçonnées d’activités terroristes et ont confisqué deux fusils de chasses et des armes dans la ville d’Hébron. Au cours de l’opération, un certain nombre de suspects ont jeté des pierres sur les forces qui ont riposté en dispersant les émeutiers.

Les forces de Tsahal ont arrêté deux personnes soupçonnées d’activités terroristes à Kfar Jaba. Un soldat de Tsahal a tiré sur un nombre important de suspects qui ont lancé des explosifs sur les combattants de Tsahal.

Les dix personnes arrêtées ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN