Rencontre entre l’Imam Hassen Chalghoumi et le Dr Edy Cohen à Tel-Aviv.

« J’ai eu l’honneur de rencontrer l’ Imam Hassen Chalghoumi à Tel-Aviv. Imam de la ville de Drancy en France dont la tête a été mise à prix par une Fatwa des intégristes fanatiques. parce qu’il croit en la coexistence entre musulmans et juifs.

Il est arrivé en Israël à la tête d’une délégation qui comprenait des dizaines de musulmans. Il sont venus découvrir le pays et avoir leur propre impression de l’État d’Israël loin de la propagande palestinienne et arabe. Il a rencontré le président Herzog ainsi que d’autres personnalités.

Il a demandé à me rencontrer pour soutenir mes activités pour la paix et la coexistence entre Israël et le monde arabe et entre juifs et musulmans.

C’est ainsi que se fait la propagande et c’est ainsi que nous devons travailler pour la paix.

(Credit Photo Dr Edy Cohen)avec Israel Actualités