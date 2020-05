Réponse du Député Meyer Habib de mettre en quarantaine les ressortissants français en provenance d’israel

NON A LA QUARANTAINE POUR LES FRANÇAIS EN PROVENANCE D’ISRAEL!

Vous êtes des dizaines- à juste titre- à me faire part de vos questionnements et inquiétudes suite à l’annonce hier par la Présidence de la République qu’après le 11 mai, la France n’imposerait pas de quarantaine à « toute personne, quelle que soit sa nationalité, en provenance de l’Union européenne, de la zone Schengen ou du Royaume-Uni ».

Quelle logique y a-t-il à ne pas imposer la quarantaine à des Français venant de pays très touchés par le Covid-19 tel que le Royaume-Uni, l’Espagne ou la Belgique mais imposer une quarantaine systématique aux Français arrivant de pays à faible circulation du virus, comme Israël (Vietnam, Corée du Sud, Australie…) ?

Israël, c’est 232 décès pour plus de 9 millions d’habitants sans compter une politique massive de tests depuis six semaines, le masque obligatoire depuis un mois dans l’espace public ou encore une application de tracking depuis le 22 mars ! Toutes choses égales par ailleurs, c’est comme si en France, on avait eu 1.727 décès alors qu’on en dénombre hélas près de 25.000 à date. C’est une tragédie nationale.

Je rappelle au Ministre que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a invité le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à participer à une conférence consacrée à la lutte contre la pandémie du Covid-19, pour son expertise, preuve du succès de la stratégie israélienne.

Ce serait absurde et les Français ne comprendraient pas qu’on répète les mêmes erreurs encore et encore… On connaît le résultat.

La logique de protection sanitaire doit primer.

Ci-joint ma lettre de ce jour au Secrétaire d’État chargé des Français de l’étranger Jean-Baptiste Lemoyne