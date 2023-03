Selon le gouvernement israélien, l’Iran reste la principale menace pour les israéliens qui voyagent à l’étranger

Le gouvernement israélien a publié aujourd’hui son avertissement de voyage avant les vacances de printemps. L’Iran reste une menace majeure pour les touristes israéliens.

« L’Iran est toujours le principal générateur du terrorisme mondial et poursuit ses activités pour promouvoir le mal aux citoyens israéliens du monde entier directement et par le biais d’affiliés et d’éléments mandataires qu’il opère, dans divers pays du monde, tout en violant leur souveraineté« , déclare le rapport de la Division de la lutte contre le terrorisme du Conseil de sécurité nationale (NSCCTD).

Selon l’évaluation du NSCCTD, l’Iran continuera de tenter de nuire aux israéliens et aux intérêts israéliens dans le monde. Le rapport cite des exemples récents au cours des deux dernières années, notamment des opérations iraniennes contre des cibles israéliennes et juives qui ont été empêchées en Géorgie, en Turquie et à Chypre.

Les pays proches de l’Iran et du bassin méditerranéen comme la Grèce et Chypre sont répertoriés comme ayant un facteur de risque plus élevé pour une attaque alignée sur l’Iran.

Outre l’Iran, le NSCCTD a déclaré que les organisations djihadistes mondiales telles que l’État islamique, Al-Qaïda et Al Shabaab continuent de représenter une menace, l’État islamique montrant récemment un intérêt croissant à nuire aux israéliens et aux juifs.

Concernant l’Égypte, Le rapport avertit aussi les voyageurs israéliens de s’en tenir aux sites touristiques tels que la station balnéaire de Charm el-Cheikh et d’éviter les voyages profonds dans la péninsule du Sinaï où des groupes terroristes sont connus pour opérer.

Le rapport met également en garde contre une augmentation de la violence antisémite contre les communautés juives, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Le NSCCTD cite des exemples des dernières années d’attaques contre des institutions juives pendant les fêtes religieuses, comme la fusillade meurtrière de 2019 dans une synagogue en Allemagne pendant Yom Kippour et plus tôt cette année-là durant la fête de Pessah dans une synagogue près de San Diego, aux États-Unis.

Eliran COHEN pour Israel Actualités