Selon une étude, Israël est le cinquième pays le plus sûr pour les touristes

Selon les données examinées par la startup d’analyse The Swiftest pour son indice de sécurité des voyages, publié plus tôt ce mois-ci, Israël est le cinquième pays le plus sûr au monde à visiter pour les touristes. Cet indice se base les 50 destinations les plus populaires dans le monde.

Singapour est le pays le mieux classé, suivi du Danemark, des Pays-Bas et de la Suisse, d’Israël, de la Suède, de l’Autriche, de l’Irlande, de l’Italie, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de l’Espagne, du Portugal, de la Grèce, du Japon, de la France, de la République tchèque, de la Belgique, de l’Australie et de la Croatie.

L’Afrique du Sud est la destination la plus meurtrière, suivie de l’Inde, de la République dominicaine, du Mexique, du Brésil, du Cambodge, des Philippines et de l’Arabie saoudite.

L’indice est basé sur sept facteurs de risque : taux de mortalité par homicide, accidents de la route, empoisonnement et mauvaises conditions d’hygiène, années de vie perdues en raison de maladies transmissibles et de blessures, et le risque de catastrophes naturelles.

Eliran COHEN pour Israel Actualités