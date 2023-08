Un citoyen arabe israélien accusé d’avoir rejoint l’État islamique via TikTok et d’avoir envisagé de s’attaquer à des juifs

Selon les informations du Jerusalem Post, les procureurs israéliens ont déposé ce matin un acte d’accusation contre Hamza Abu Zaila, un habitant de Rahat, devant le tribunal du district sud de Beer Sheva, après qu’il a été accusé d’être membre de l’État islamique et d’avoir tenté de recruter d’autres personnes dans l’organisation terroriste.

Hamza Abu Zaila, 20 ans, a été arrêté le mois dernier parce qu’il était soupçonné d’être impliqué dans l’État islamique. Le Shin Bet a alors ouvert une enquête sur ses activités. L’acte d’accusation est le résultat de l’enquête.

Selon l’acte d’accusation lui-même, Hamza Abu Zaila a commencé à s’intéresser au contenu de l’État islamique sur les réseaux sociaux il y a environ un an. Le contenu qu’il a visionné était largement axé sur la mission du groupe terroriste et les agents de l’État islamique. Après avoir consulté ce contenu sur les réseaux sociaux pendant un certain temps, Hamza Abu Zaila a commencé à s’identifier comme un « moudjahid », ou un combattant de la liberté religieuse.

Hamza Abu Zaila a prêté allégeance à l’État islamique et a tenté d’influencer son entourage pour qu’ils rejoignent l’organisation. Il leur a montré du contenu promotionnel en ligne et a même publié des photos et des vidéos liées à l’État islamique sur ses propres réseaux sociaux.

Lorsque Hamza Abu Zaila a décidé de rejoindre officiellement l’État islamique, il a contacté plusieurs membres de l’État islamique en dehors d’Israël via Internet. Il les a notamment retrouvés sur le compte TikTok de l’organisation. Les terroristes islamistes lui ont recommandé de mener un attentat en Israël puisqu’il ne peut pas se rendre dans les zones ou opère les agents de l’État islamique.

L’acte d’accusation indique également qu’Hamza Abu Zaila avait exprimé un désir explicite d’attaquer des personnes juives lors d’une conversation avec son cousin.

Il a finalement été accusé d’avoir contacté un agent étranger, d’être membre d’une organisation terroriste et de tentative de complot en vue de commettre un acte de terrorisme.

Eliran COHEN pour Israel Actualités