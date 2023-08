Je voudrai revenir sur un point concernant l’interpellation de cette personne qui aurait fait des tags sur la devanture d’un restaurant Cacher à Levallois, et ce qui le plus surprenant , c’est de donner autant d’informations sur le fait que l’auteur de cet acte, qui est bien évidement condamnable serait de confession juive, il me semble pas dans un passé récent avoir entendu, que les pilleurs lors des échauffourée après la Mort de Nahel étaient majoritairement des personnes issues de la communauté musulmane, d’Afrique du Nord ou bien OQTF issus majoritairement de cette communauté, je n’ai pas entendu n’en plus entendu, que ceux qui font de barrages filtrants dans les cités sont issues aussi de cette même communauté, que ceux qui agressent des policiers sont aussi issus de cette communauté, et 100 % de ceux qui agressent des juifs ou bien les assassinent sont aussi tous musulmans….Bien évidement, je condamne tout simplement cet acte de cette personne ayant fait des graffitis , même si un différents les opposaient….. Notre communauté n’avait pas besoin de çà, pour nous montrer du doigt….alors, je voudrai aussi dire à certains responsables d’associations tel que l’UEJF et son président Mr Joyeux qu’avant de se positionner en condamnant les faits qui sont bien évidement condamnables, aurait du avoir plus de recule au lieu de gesticuler et nous prendre en otage du » ridicule, mais nous savons que le ridicule ne tue pas , , mais malheureusement l’UEJF et sa clique sont bien évidement coutumier du fait.

Mais cela n’est pas la première fois que cela arrive, souvenez-vous en 2017 à Marseille, il y eut une affaire similaire avec un représentant du Crif..

Alors que les actes antisémites ne font qu’augmenté dans les cités et dans certaines villes de France ( Paris – Lyon – Marseille etc…) ou les inscriptions antisémites foisonnent à qui le mieux.

Et de rappeler qu’en 2011, le gouvernement français français de l’époque avait cessé d’identifier les origines ethniques des auteurs d’actes antisémites ! Il y a ici deux poids, deux mesures par rapport à la presse en France. Voici un exemple concret dans l’affaire affaire des tags antisémites à Levallois, en ne se gênant pas de préciser l’origine religieuse que l’ auteur est un Juif.

Alors mes amis l’UEJF est tombé dans le piège de ce proverbe » tel est qui croyait prendre » et qu’il est temps aujourd’hui d’avoir pour nos jeunes de vrais représentants.

A bon entendeur

Alain SAYADA Israel Actualités