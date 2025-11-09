Une figure de la communauté juive de France « Monsieur Gaston Sayada ז״ל, président de la communauté Rabbi Haï Taïeb Lomet (Paris 20ᵉ), nous a quittés. »

et un serviteur fidèle de sa communauté jusqu’à ses derniers instants.

il fut un président dévoué

d’une Émouna inébranlable, grand défenseur et amoureux d’Israël et du peuple juif,

Homme bon et généreux, animé du souci constant du bien-être de la communauté juive,

Son engagement, sa bonté et son amour du Klal Israël resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Qu’il repose en paix, et que son souvenir soit une bénédiction pour sa famille et pour le peuple juif.