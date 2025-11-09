Une figure de la communauté juive de France « Monsieur Gaston Sayada ז״ל, président de la communauté Rabbi Haï Taïeb Lomet (Paris 20ᵉ), nous a quittés. »

Monsieur Gaston Sayada ז״ל,
président de la communauté
Rabbi Haï Taïeb Lomet (Paris 20ᵉ),
nous a quittés.
Homme bon et généreux, animé du souci constant du bien-être de la communauté juive,
d’une Émouna inébranlable, grand défenseur et amoureux d’Israël et du peuple juif,
il fut un président dévoué
et un serviteur fidèle de sa communauté jusqu’à ses derniers instants.
Son engagement, sa bonté et son amour du Klal Israël resteront à jamais gravés dans nos cœurs.
Qu’il repose en paix, et que son souvenir soit une bénédiction pour sa famille et pour le peuple juif.
יהי זכרו ברוך