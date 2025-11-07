Israël en guerre : Steve Witkoff affirme que des responsables du Hamas lui auraient indiqué sa volonté de déposer les armes

Lors d’une conférence de l’America Business Forum qui s’est déroulé hier à Miami, l’envoyé du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a affirmé que des responsables du Hamas lui avaient déclaré, ainsi qu’à Jared Kushner, que le groupe terroriste palestinien est prêt à se désarmer.

« Le Hamas a toujours affirmé qu’il se désarmerait. Ils l’ont dit, ils nous l’ont dit directement lors de cette fameuse réunion que Jared a eu avec eux. J’espère qu’ils tiendront parole, car s’ils le font, ils comprendront que le plan de développement que nous avons pour Gaza est vraiment formidable, bien meilleur que tout ce qui a été discuté auparavant« , a déclaré Steve Witkoff.

Steve Witkoff a également informé que les États-Unis étaient « en train de mettre en place un processus de démantèlement des armes, un programme de démilitarisation et d’amnistie ».

Néanmoins, les déclarations de Steve Witkoff sont troublantes étant donné que le Hamas a toujours refusé, pour le moment, d’évoquer publiquement son désarmement. Par ailleurs, des diplomates arabes ont déclaré au Times of Israel que le groupe islamique palestinien s’était montré disposé à renoncer à ses armes lourdes, tout en conservant ses armes légères. Cette proposition est inacceptable pour Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 6 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités