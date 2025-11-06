Israël en guerre : l’Égypte propose aux terroristes du Hamas retranchés à Rafah de déposer les armes en échange d’un passage sûr vers d’autres zones de Gaza

Selon les informations de l’agence de presse londonienne Reuters, qui se base sur les dires de deux sources proche des négociations, les membres du Hamas retranchés dans la zone de Rafah, contrôlée par Israël, à Gaza, rendraient leurs armes en échange d’un passage vers d’autres zones de l’enclave, selon une proposition des médiateurs égyptiens visant à résoudre un problème considéré comme une menace pour la trêve en vigueur depuis un mois.

Un responsable égyptien de la sécurité a précisé à Reuters que les médiateurs égyptiens ont proposé qu’en échange d’un sauf-conduit, les terroristes encore présents à Rafah rendent leurs armes à l’Égypte et fournissent des détails sur les tunnels qui s’y trouvent afin qu’ils puissent être détruits.

Deux sources ont indiqué à Reuters qu’Israël et le Hamas n’ont pas encore accepté les propositions des médiateurs, mais une troisième source a confirmé que des discussions étaient en cours sur cette question.

Par ailleurs, deux sources ont informé l’agence de presse londonienne que les terroristes du Hamas à Rafah, dont la branche armée du groupe islamique palestinien affirme qu’ils n’ont plus aucun contact depuis mars, pourraient ignorer l’existence d’un cessez-le-feu. L’une d’elles a ajouté que leur évacuation servait l’intérêt de préserver la trêve.

La situation des 200 terroristes palestiniens qui sont actuellement bloqués dans un tunnel à Rafah, au sud de Gaza, est source de conflit au sein même de l’establishment politique et militaire israélien.

Mardi, le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a suggéré de libérer ces 200 terroristes en échange de la restitution du corps par le Hamas du soldat de Tsahal, Hadar Goldin. Cette proposition a été rejetée par le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a déclaré que « le plan Trump prévoit le retour de tous les otages » et qu’il n’y a « aucun lien entre les terroristes et la libération des otages ».

Hier, lors d’une interview accordée aujourd’hui à la chaîne publique israélienne KAN, le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a souligné la nécessité d’éliminer les centaines de terroristes présents du côté israélien de la Ligne jaune à Rafah, dans la bande de Gaza, affirmant que les forces israéliennes étaient sur le point de les éliminer dans les tunnels.

Plus tôt cette semaine, Le bureau du premier ministre israélien avait confirmé qu’aucun terroriste du Hamas ne serait autorisé à passer en toute sécurité sans la promesse d’un désarmement.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 6 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités