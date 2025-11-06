Israël en guerre : les forces aériennes de Tsahal frappent des cibles militaires du Hezbollah au sud du Liban



L’armée israélienne a annoncé cet après-midi dans un communiqué qu’elle a mené une série de frappes aériennes contre des cibles militaires du Hezbollah dans le sud du Liban.

Tsahal a indiqué qu’un drone avait frappé un site de construction du Hezbollah près de la ville côtière de Tyr. Selon l’armée israélienne, ce site servait à fabriquer du matériel pour la reconstruction des infrastructures terroristes précédemment détruites lors d’opérations israéliennes.

Par ailleurs, Un haut responsable de Tsahal a déclaré à la chaîne publique israélienne KAN, que l’armée israélienne ne cherchait pas à aggraver la situation à la frontière nord et que les frappes visaient à empêcher la réhabilitation du Hezbollah.

Mardi, l’armée israélienne a frappé un site en cours d’aménagement par l’unité de construction du Hezbollah.

Ces frappes interviennent dans le cadre d’opérations menées par les services de renseignement israéliens à travers le Liban, visant à entraver les efforts de reconstruction du Hezbollah.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 6 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités